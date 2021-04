Vida Urbana Aprovados para vagas na UFT através do Sisu 2021/1 poderão fazer matrícula a partir desta terça Procedimento estará liberado a partir das 8h30 e o processo de matrícula ficará aberto até às 18 horas do dia 23 de abril

Quem se classificou para vagas nos cursos de graduação ofertados pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2021/1) poderõ efetuar matrícula eletrônica a partir desta terça-feira, 20. Segundo a instituição, o procedimento estará liberado a partir das 8h30 e o processo de matrícula ficará aberto até às 18 horas do dia...