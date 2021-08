Redação Jornal do Tocantins

Neste sábado, 7, e domingo, 8, os candidatos aprovados passarão por mais uma etapa eliminatória do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar. São 345 candidatos que farão o teste de aptidão, o TAF. São 45 candidatos à função de cadete e 300 candidatos a alunos soldados.

A partir dessa avaliação, os candidatos serão considerados aptos ou inaptos, com base nos testes físicos que serão executados. Todos os testes são obrigatórios. Posteriormente, a próxima fase será a avaliação psicológica dos aprovados no TAF.

Conforme os Bombeiros, os candidatos para saberem os locais das provas e horário deverão acessar, com login e senha individual, o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizados do certame.

Edital

Esse concurso seleciona 115 candidatos, sendo 110 vagas para a função de Praça - soldado 2ª classe - e 15 vagas para Cadetes. As provas teóricas foram aplicadas em junho e o certame teve 15.917 inscritos, com 12.531 para o cargo de soldado e 3.386 candidatos a cadete.

Acesse aqui as informações publicadas no JTO sobre o concurso.