Vida Urbana Aprovados no concurso do Sistema Socioeducativo realizarão protesto para cobrar nomeações Ao todo, 115 candidatos de cadastro de reserva que já fizeram curso de formação esperam desde 2019 pela nomeação e temem que não ocorra em 2022 por ser ano eleitoral

A partir das 8 horas desta segunda-feira, 7, aprovados em cadastro de reserva no concurso do Sistema Socioeducativo do Estado farão um Ato para cobrar a nomeação na Secretaria de Cidadania e Justiça e outros órgãos da Praça dos Girassóis. A situação se arrasta desde 2018, quando houve a convocação para o Curso de Formação, realizado em entre janeiro e fevereiro de 2019 e...