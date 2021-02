Vida Urbana Aprovados no concurso de Araguaína serão convocados a partir desta segunda-feira, 8 Os primeiros profissionais a tomar posse no concurso de Araguaína, norte do Estado, serão os lotados nas secretarias da Educação e Saúde

A Prefeitura de Araguaína, norte do Estado, anunciou, nesta sexta-feira, que iniciará a convocação dos aprovados no concurso público do Quadro Geral a partir desta segunda-feira, 8. Os primeiros profissionais a tomar posse no certame serão os lotados nas secretarias da Educação e Saúde. De acordo com a prefeitura, na tarde desta sexta-feira, 5, o prefeito da cid...