Vida Urbana Aprovados no concurso da Saúde de Palmas começam a tomar posse; veja passo a passo Nomeados têm até 30 dias corridos para tomar posse e passar a ser servidor público municipal

Os futuros servidores de Palmas que passaram no concurso público do Quadro da Saúde começaram a tomar posse dos cargos. Foram disponibilizadas 927 vagas imediatas e 2.317 para a formação de cadastro reserva. As convocações iniciaram nesta terça-feira(2). A Prefeitura de Palmas divulgou como devem ser feitas as posses dos aprovados em cargos efetivos do cer...