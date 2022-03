Vida Urbana Aprovados no concurso da PM assinam Termo de Posse nesta segunda-feira, 21 Novos alunos integrarão os Quadros de Praças Policiais Militares – QPPM, Praças Especialistas – QPE e Praças da Saúde – QPS

Os candidatos aprovados no Concurso da Polícia Militar do Tocantins assinaram nesta segunda-feira, 21, o Termo de Posse no serviço público. Também hoje o governador Wanderlei Barbosa (sem partido) realizou ato de solenidade para o ingresso dos mil alunos soldados aprovados no certame. Os novos alunos integrarão os Quadros de Praças Policiais Militares – QPPM, Praças...