O Decreto Municipal nº 002/2023 publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 5, edição nº 6243, nomeia 37 candidatos aprovados em concurso público da Prefeitura de Paranã, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Cidadania (IDESC), em 2019, para tomarem posse nos cargos vagos na estrutura administrativa do município.



Os candidatos aprovados vão ocupar cargos de assistente administrativo , auxiliar de obras, auxiliar de serviços gerais, encarregado de almoxarifado, gari, jardineiro, merendeira, motorista, operador de retroescavadeira e vigia.

Os cargos são distribuídos entre a zona urbana e a zona rural do município e após nomeação e posse, os novos servidores receberão documento expedido pelo departamento de recursos humanos com local e horário de apresentação para início das atividades.

O Edital nº 1/2019 previu 120 vagas para o IV Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Poder Executivo com salários entre R$ 988,00 e R$ 4 mil para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Veja lista dos convocados:

Assistente Administrativo

Juvinielle Sabrina de Lima F. Sousa



Auxiliar de Obras

Carlos Adryan Martins Silva

Auxiliar de Serviços Gerais

Elisângela Tomaz de Souza

Marcio Brito Moreira

Ivone da Silva Santos Martins

Francilene Ferreira dos Santos

Marcilene Garcia de Oliveira

José Correia de Oliveira

Evaci Gomes da Silva

Elisvana Cesario de Torres

Lucas Mendes de Carvalho

Emanuely Crisla Duarte Costa

Edelson Araujo de Souza

Uilza Francisco Bispo

Encarregado de Almoxarifado

Alvina Ribeiro Soares

Geane Saraiva Carneiro

Regilene Batista de Sena

Suzany Oliveira Martins

Gari

Ecimara Gomes Rodrigues

Suenia Pereira dos Santos

Jardineiro

Josival Dias da Silva

Roberto Pereira Lopes

Isaac das Neves Santos

Merendeira

Sulene Pereira de Aguiar

Valquiria Pereira de Farias



Motorista

Elton Jhon Curcino dos Santos

Marcos Júnior Vieira Alves

Nilton Ramos Pereira de Souza

Operador de Retroescavadeira

Ariomar Pereira Caldeira

Paulo Cezar Souza Alves de Oliveira

Gleydson Luiz Martins de Castro

Vigia

Benevaldo Bispo Furtado

Leandro Polidorio de França

Orlando Cunha dos Santos

José Bento Rodrigues de Araújo

Luciano Miguel Aires Costa

Adopho Bispo Junior