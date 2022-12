Vida Urbana Aprovação da LOA fixa despesa de R$ 12,8 bilhões para 2023 Aumento é de R$ 1,4 bilhão com relação ao exercício anterior; deputados também autorizaram governo a realizar quarto empréstimo pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento em U$ 50 milhões

Aprovadas a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023 e o Plano Plurianual (2020 e 2023) com emenda aditiva ao artigo 7º, que acrescenta o inciso IV, para constar na LOA como parte integrante do orçamento as Emendas Parlamentares Individuais Impositivas. O orçamento anual estima receita e fixa despesa de R$ 12,8 bilhões para o próximo ano, com aumento de R$ 1,4 bilhão...