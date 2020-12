Vida Urbana Apostadores têm até quinta-feira para jogar na Mega da Virada Valor da apostas vai de R$ 4,50 a R$ 22,52 mil

Quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada em 2020 pode levar uma bolada de, pelo menos, R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31, a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 17h da próxima quinta-feira (31) em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOS e pelo Internet Banking Caixa, que é apen...