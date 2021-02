Vida Urbana Apostadores de Araguaína e Palmas estão entre os acertadores do prêmio máximo da Lotofácil Prêmio para 15 acertos, de R$ 1.190.843,37 vai para duas apostas feitas em sistema de bolão em Araguaína e em Palmas; mais oito prêmios de 14 acertos saíram para tocantinenses que faturam R$ 2,4 milhões totais.

Duas apostas feitas em sistema de bolão em Araguaína e Palmas estão entre as seis que acertaram 15 dezenas no sorteio do concurso 2160 da Lotofácil nesta quinta-feira, 18. As outras apostas que acertaram os 15 números são de Unaí (MG), Arapongas (PR) e mais duas feitas pela internet. Cada dono do bilhete da aposta de Araguaína, com 12 cotas, ficará...