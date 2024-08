Vida Urbana Apostador de Itaguatins ganha mais de R$ 15 milhões na Timemania No próximo sorteio, que acontecerá nesta quinta-feira (22), às 20h a estimativa do prêmio é de R$ 100 milhões

Um apostador de Itaguatins, região do extremo norte do estado, ganhou em uma aposta simples, R$15.382.538,68 no sorteio da Timemania. O concurso 2133 foi realizado na noite desta terça-feira (20), pela Caixa Econômica Federal. Para mais informações acesse aqui. Os números sorteados foram: 11-15-16-38-58-69-80. De acordo com a Caixa, três apostas f...