Apostador da Lotofácil acerta os 15 números e fatura mais de R$200 mil no Tocantins

Uma aposta realizada em Palmas acertou os 15 números da Lotofácil e faturou R$ 252.337,54. Os números sorteados do concurso 3045, desta terça-feira (5) foram: 02-03-05-08-09-10-12-15-16-17-18-20-21-23-25. A aposta foi realizada na lotérica “Mega loterias”, localizada no Jardim Aureny I, região sul de Palmas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cinco aposta...