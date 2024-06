Vida Urbana Aposta simples de Araguaína ganha mais de R$ 40 mil ao acertar cinco números na Mega-Sena O prêmio principal acumulou em mais de R$ 76 milhões no sorteio que ocorreu na noite desta quinta-feira (20)

Uma aposta simples Araguaína, região norte do estado, acertou cinco números da Mega-Sena e foi premiada com R$ R$40.920,93 na noite desta quinta-feira (20). O prêmio máximo não saiu para nenhum apostador e acumulou para mais de R$ 76 milhões. Os números sorteados no concurso 2739 foram: 19, 25, 37, 45, 47 e 53. O prêmio acumulado em R$ 76.588.962,21 milhõe...