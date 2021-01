Vida Urbana Aposta palmense é uma das cinco a ganhar R$ 670,5 mil na Lotofácil Outros 439 bilhetes tiveram 14 acertos e levarão cada um o prêmio de R$ 1.152,13

Uma aposta de Palmas, duas do Rio de Janeiro (RJ) e outras duas de São Paulo (de Guarujá e Guarulhos ) acertaram os números do concurso 2134 da Lotofácil, realizado no sábado, em São Paulo e levarão um prêmio de R$ 670.540,12, por aposta. Confira os números sorteados: 01-03-04-06-08-10-12-14-17-18-19-20-21-22-25. Outros 439 bilhetes tiveram 14 acertos e levarão cada u...