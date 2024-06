Vida Urbana Aposta de Araguaína ganha mais de R$ 600 mil em sorteio da Lotofácil Ganhador da região norte venceu com uma aposta simples de 15 números nesta quarta-feira (19)

Uma aposta da Lotofácil do concurso 3133, realizada em Araguaína, região norte do Tocantins, ganhou uma bolada de R$663.700,48, na noite desta quarta-feira (19). O apostador acertou 15 números, no formato de aposta simples. Foram dois ganhadores, o outro é da cidade de São Paulo (SP) que também recebeu o mesmo valor. Os números sorteados foram: 02, 05, 06, 09...