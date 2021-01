Vida Urbana Aposta de Aracaju e outra da internet dividem prêmio de R$ 325,2 milhões da Mega da Virada Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar o prêmio, sob o risco de ficarem sem o dinheiro

Duas apostas foram vencedoras do concurso mais esperado do ano, a Mega da Virada de 2020. Uma aposta de Aracaju (SE) e outra feita pela internet receberão, cada uma, R$ 162.625.108,22 por acertar as seis dezenas do concurso que teve o maior prêmio da história das Loterias, R$ 325,2 milhões. Confira os números sorteados nesta quinta-feira (31): 22 - 35 - 17 -...