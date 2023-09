Vida Urbana Aposentado é denunciado por tentar matar a ex-companheira em Pau D’Arco Idoso de 70 anos é acusado de bater com uma tampa de panela de pressão na cabeça da vítima pelas costas com a intenção de matar. Ministério Público pede para à Justiça que o acusado vá a júri popular e seja condenado à prisão e a pagar indenização à vítima

Morador de Pau D'Arco, noroeste do Tocantins, o aposentado V.A.S., de 70 anos, é alvo de uma denúncia por tentativa de feminicídio protocolada pela Promotoria de Arapoema. Ele é acusado de tentar matar a ex-companheira com recursos que dificultaram a defesa da vítima e emprego de meio cruel ao atacá-la na cabeça com uma tampa de panela de pressão quando ela estava de...