Aposentados e pensionistas que recebem pelo Instituto de Previdência Social de Formoso do Araguaia (FormosoPrev) da Prefeitura do Município estão com atraso e instabilidade no pagamento.

A professora aposentada Francisca Teixeira dos Santos Marinho, de 55 anos, contou ao JTo nesta quinta-feira, 14, que está com o pagamento de agosto atrasado.

“O meu pagamento de agosto que cai em setembro está atrasado. Já tem uns seis meses ou até mais que está com esse problema. Porque quando o pagamento era em dia recebíamos no máximo até dia 5, mas até agora eu não recebi e várias pessoas estão na mesma situação”.

Ela conta que os constantes atrasos prejudicam no pagamento das despesas da família.

“E as contas da gente ficam tudo atrasadas, os cartões estourados. E ficamos desse jeito sem saber o que fazer porque tem gente que precisa tomar remédio controlado e não tem o dinheiro para pagar. Então, nós que contribuímos tantos anos para ter uma aposentadoria para hoje estar desse jeito, isso nos revolta muito”.

De acordo com ela, são cerca de 30% dos aposentados que estão sem receber. A professora conta que além dos atrasos, os aposentados estão recebendo o pagamento em parcelas fracionadas ao longo do mês.

“O pagamento referente ao mês de julho, que caiu no mês seguinte, ficou dividido em três etapas: uma no começo do mês de agosto outra dia 14 e outra parte dia 30 de agosto. Ontem mesmo eu ouvi lá do secretário ele dizendo que a parte deles já repassaram só que ainda não dá para pagar todos”.

Ela ressalta ainda que no dia 22 de agosto alguns pensionistas foram até a prefeitura para cobrar o pagamento, mas ninguém da gestão os recebeu.

Por sua vez, a professora aposentada Maria Madalena Costa Martins, de 53 anos, disse que também está enfrentando os mesmos problemas.

“Eu recebi o pagamento de julho no dia 30 de agosto e parece que esse mês também vai para o dia 30. O secretário alega não ter dinheiro o suficiente para pagar os aposentados que faltam receber”.

Ela destaca sobre as dificuldades enfrentadas. “Mas quando atrasa o nosso pagamento implica diretamente na qualidade de vida do servidor. Sem contar que a nossa parte nós já fizemos, porque a contribuição era retirada todo mês. Acredito que nós não temos que pagar por irresponsabilidade de maus gestores”.

De acordo com ela, a situação perdura por mais de ano. “Já tem mais de ano que nós não sabemos o dia de receber nosso salário. E o que eu acho mais desonesto ainda é o instituto pagar fracionado. Eles fazem isso para amenizar a situação, porque quem já recebeu está calado, de boa em casa. E quem não recebeu está com a cabeça quente esperando o prejuízo do cartão de crédito”.

O que diz o prefeito

O prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva (PTB) disse ao JTo nesta quinta-feira, 14, (acompanhe na íntegra no fim da matéria) que a atual gestão recebeu o FormosoPrev com o caixa zerado e que somente o repasse da parte dos servidores e da patronal não são “suficientes para pagar a folha dos aposentados e pensionistas”.

Ele ressalta que todos os meses, a prefeitura precisa fazer repasses extras de aproximadamente R$ 200 mil para completar o valor da folha e aguarda os demais repasses dos dias 10, 20 e 30 para enviar o valor extra.

“A medida adotada foi realizar o escalonamento dos pagamentos, priorizando aqueles que recebem um salário mínimo, depois os que só tem apenas uma renda e por último, aqueles que percebem duas remunerações”, afirma o gestor.

Ele destaca ainda que o pagamento mensal de parte dos aposentados e pensionistas foi realizado e restam “alguns aposentados” que receberão nos dos próximos repasses.

Dívida

Uma Ação Civil Pública apontou improbidade administrativa por parte do ex-prefeito de Formoso do Araguaia, Wagner Coelho Ramos, ajuizada no dia 5 de setembro de 2018 pelo Ministério Público Estadual (MPE-TO) e pediu o afastamento preventivo por irregularidades nos repasses ao Instituto de Previdência de Formoso do Araguaia (Formoso Prev).

Conforme o órgão, desde que Ramos tomou posse, em 2013, os descontos do Formoso Prev são feitos nos contracheques dos servidores, mas não houve o recolhimento dos recursos aos cofres do Formoso Prev.

De acordo com dados divulgados na época, até julho deste de 2018, a dívida acumulada entre os anos de 2014 e 2018 era de R$ 12.780.767,70, sendo, deste total, R$ 9.449.501,27 correspondentes à contribuição patronal; R$ 876.708,88 à contribuição dos segurados e R$ 2.454.557,55 aos juros e atualizações monetárias. O prefeito teria celebrado o reparcelamento dos débitos previdenciários, nos anos de 2013 e 2017, respectivamente, mas não foram pagos.

Nota na íntegra do prefeito

Os municípios em todo Brasil, vem passando por dificuldades financeiras principalmente em relação a queda significativa do FPM.

O município de Formoso do Araguaia-TO, vem honrando rigorosamente com seus repasses previdenciários, tanto que não há uma guia em aberto da atual administração. Porém, como recebemos o Instituto com o caixa zerado, só o repasse da parte dos servidores e da patronal não são suficientes para pagar a folha dos aposentados e pensionistas. Nesse sentido, todos os meses, a Prefeitura, tem que fazer um repasse EXTRA de aproximadamente 200 mil reais, para completar o valor da folha.

Dessa forma, aguarda os demais repasses dos dias 10, 20 e 30 para enviar o valor EXTRA.

A medida adotada foi realizar o escalonamento dos pagamentos, priorizando aqueles que recebem um salário mínimo, depois os que só tem apenas uma renda e por último, aqueles que percebem duas remunerações.

Com isso, o pagamento de aposentados e pensionistas já foi realizado, restando alguns aposentados, que serão pagos a partir do recebimento dos próximos repasses.