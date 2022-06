Vida Urbana Aposentada palmense tem rosto cortado por linha de cerol em Taquaralto Ela sofreu o acidente quando passava de motocicleta pela avenida Tocantins e precisou de 16 pontos no rosto

Uma aposentada de 58 anos precisou levar 16 pontos no rosto após ser surpreendida com uma linha de cerol enquanto passava de moto na avenida Tocantins. A prática de usar linha com ceral (cacos pequenos de vidro) em pipas é proibida por lei estadual. Rosário Carvalho conta que ia de motocicleta para praticar exercícios físicos na avenida, sentido Porto Nacional, em Taq...