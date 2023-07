Atualizada às 12h58 para incluir nota da SSP e Seciju

Carlos Augusto Silva Fraga Soares, conhecido como Dad Charada, goiano de 30 anos, preso suspeito de matar um casal em 2022 em Palmas e também apontado pela Polícia Civil como articulador de mortes da capital, foi encontrado morto no presídio Barra da Grota, em Araguaína, na manhã deste domingo, 23, na hora da entrega do café da manhã. Um policial penal e um assistente administrativo o encontraram com um lençol no pescoço dentro da cela SE 206, na chamada "Ala dos Assegurados."

Carlos Augusto foi removido da Unidade Penal de Palmas para a Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota no dia 19. A defesa de Dad Charada, o advogado Zenil Drumond, chegou a solicitar que o cliente ficasse em Palmas. O advogado pediu, no dia 19, que o detento permanecesse em cela separada e sozinho. Também pediu que não fosse deslocado a qualquer pavilhão.

Nos pedidos, a defesa afirma ter recebido áudio com informações repassadas por um ex-detento sobre um plano para executar Charada. “Tanto no pavilhão da CPP de Palmas em que estão os detentos do PCC, quanto no pavilhão dos integrantes do CV, estão arquitetando a morte do interno Carlos Augusto Silva Fraga, pois supostamente ele teria ordenado ou ceifado a vida de membros de ambas as facções criminosas”, escreveu o advogado no e-mail enviado no dia 19 de julho à direção do presídio.

A defesa descarta qualquer sinal de que o cliente pensasse em tirar a vida. “Em todas as entrevistas que tivemos com ele após a prisão, ele jamais assumiu qualquer indício ou intenção de tirar a vida. Tínhamos um projeto para narrar a própria trajetória dele, estava muito consciente que tinha bastante cadeia para cumprir. Não tinha planos de morrer não”, informou o advogado Zenil Drummond.

O advogado também diz que a versão de suicídio é estranha e quer uma investigação . “Prefiro que seja apurado através de uma perícia para constatar de fato a ocasião da morte, do que simplesmente engolir essa versão de que ele tirou a própria vida”.

Em nota conjunta, a Secretaria da Segurança Pública e Secretaria da Cidadania e Justiça, informaram que Dad Charada estava sozinho na cela. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico de Araguaína, onde realizou os exames de necropsia e aguarda a manifestação dos familiares para liberação.

Também em nota, informaram que “embora haja evidências de suicídio, o caso será investigado pela 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP - Araguaína), cuja equipe esteve no local colhendo elementos para a investigação”.

Prisão e crimes

Dad Charada foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e recambiado para o Tocantins no dia 11 de julho. O suspeito era procurado desde o dia 22 de junho quando a 1ª Vara Criminal de Palmas expediu uma ordem de prisão contra ele, Gustavo Augusto Solino Borges, conhecido como "GG da Capital" e Otávio Lopes de Andrade, conhecido como "Neguim das Armas". A prisão de Gustavo Borges ocorreu no dia 1º de julho e a de Otávio Andrade no dia 7 de julho.

Os três são apontados como responsáveis por diversos homicídios na capital, entre eles a do casal Giovanna Alessandra Ribeiro da Silva, 23 anos, e Wenesph Freitas da Silva, 30 anos, encontrados em janeiro do ano passado abandonados na mata às margens da TO-030, no Distrito de Taquaruçu, em estado de decomposição, após terem sido mortos a tiro.

A Secretaria da Segurança Pública divulgou, sem ter citado nenhum nome, ter prendido “um dos principais articuladores” dos assassinatos recentes na Capital que, de janeiro a julho, foram mais de 90 homicídios.