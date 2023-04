Redação Jornal do Tocantins

Casos graves de ataques em escolas no mundo inteiro e também no Brasil causaram pânico na comunidade escolar nos últimos dias, por isso, órgãos públicos e de segurança se reuniram para organizar ações de prevenção e frear a violência escolar.

Nesta quarta-feira, 12, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou que será disponibilizado um aplicativo, denominado Escola Segura, para que a comunidade escolar possa fazer denúncias, consultar técnicas de primeiros socorros e também de evacuação.

O app foi apresentado durante a primeira reunião do Comitê de Prevenção à Violência e Promoção da Cultura de Paz no Ambiente Escolar, na sede da SSP, com os representantes de órgãos ligados às áreas de segurança, justiça e educação.

De acordo com a secretaria, na reunião foram apresentadas a minuta do protocolo de Procedimento Operacional Padrão (POP) que norteará as escolas quanto aos procedimentos a serem adotados para prevenir e agir em casos de ataques.