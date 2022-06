Vida Urbana Aplicação do “carro fumacê” para combate a dengue é realizado até domingo A Prefeitura de Palmas pede que moradores deixem portas e janelas abertas no momento da aplicação

A aplicação do “carro fumacê” continua a ser aplicado até o próximo domingo em Palmas para combater mosquitos como dengue, zika e chikungunya. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Palmas já recebeu mais de 600 litros do inseticida em 31 bairros e quadras da Capital, com cerca de 43 mil imóveis. A aplicação iniciou na segunda quinzena de junho para a...