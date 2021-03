Vida Urbana Apesar de queda na taxa de transmissão, cenário não melhorou e número de óbitos preocupa, diz Saúde Saúde de Palmas informou que na última semana registrou queda de 28% no número de infectados e redução de 1,62 para 1,16 na taxa de contágio, entretanto contabilizou 30 mortes; Índice de transmissão precisa ficar abaixo de 1,0 para a pandemia ser considerada controlada

Com duas semanas do decreto de fechamento das atividades não essenciais, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas divulgou que registrou uma desaceleração da transmissão da Covid-19. Essa redução aconteceu na última semana, entre a segunda-feira, 14, e o sábado, 20, quando a Capital teve uma queda de 28% no número de casos de novos infectados. Esse períod...