Vida Urbana Apesar de atraso em início de campanha, Bolsonaro diz que vacinas foram entregues no dia 'D-1' Quando ainda não havia previsão de começar a vacinar população, ministro da Saúde havia dito que imunização começaria "no dia D e na hora H"

Apesar dos atrasos para iniciar a campanha de imunização no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (20) que as vacinas foram entregues no dia "D-1". Quando ainda não havia previsão segura de quando o país começaria a vacinar a população, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que a vacinação teria início no "dia D...