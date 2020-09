Vida Urbana Apesar da variação da nebulosidade, setembro tem previsão de muito calor e umidade do ar baixa Mantendo as previsões de tempo seco e temperaturas próximas aos 40 ºC, chuvas no Tocantins devem ocorrer só a partir da segunda quinzena de outubro

Com previsão de temperaturas próximas aos 40 ºC e umidade relativa do ar extremamente baixa, setembro deve ser de tempo muito quente e seco, segundo o meteorologista e professor doutor do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (Nemet/RH) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), José Luiz Cabral. Conforme o meteorologista, nos últimos dias f...