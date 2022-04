Vida Urbana Apenas 33% da população que completou o esquema vacinal tomou a dose de reforço contra a Covid-19 São 331.919 pessoas que tomaram o reforço entre as 985.638 que tomaram duas ou a dose única

No Tocantins, apenas 33% da população recebeu a dose de reforço contra a Covid-19, entre os moradores que completaram o esquema vacinal com doses ou dose única, que soma 985.638 pessoas. O número tem base nos dados do Vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (SES) desta quinta-feira, 27. São 331.919 pessoas que compareceram aos postos de saúde para a aplicação da d...