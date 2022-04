Vida Urbana Apenas 24,4% das cidades tocantinenses atingiram cobertura vacinal total Dados são de 2021 e mostram que alguns municípios tiveram coberturas vacinais abaixo dos 20% para algumas vacinas com a Tríplice Viral, BCG, Pentavalente e Poliomielite

Com números de coberturas vacinais considerados baixos no Tocantins, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) lançou um alerta sobre a baixa procura e reforçou a importância da vacinação que é a única e melhor maneira de prevenir contra algumas doenças. A partir do alerta da SES sobre a importância de se manter a imunização em dia e ter o cartão de vacinação preenchido d...