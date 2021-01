Vida Urbana Após vizinhos ouvirem discussão e tiros, sargento da PM e esposa são encontrados mortos Crime ocorreu na Quadra 1.203 Sul, região Sul de Palmas; Polícia Civil e Perícia foram acionadas para as investigações

Na noite da última sexta-feira, 15, um sargento da Polícia Militar (PM) e sua esposa foram encontrados mortos na residência do casal, localizada na Quadra 1.203 Sul, em Palmas. De acordo com nota da Polícia Militar, as vítimas são Wilson da Silva Rocha, de 43 anos, e sua esposa Ana Paula Cerqueira Moreira, de 51 anos. Moradores próximos ao local informaram que ou...