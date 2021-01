Vida Urbana Após vítima passar dois dias fugindo em mata fechada, suspeito de tentar matar mulher é preso Vítima relatou que sofria agressões físicas, morais e psicológicas, e no início desse ano, após um desentendimento, o homem teria tentado matá-la com uma espingarda e, depois a perseguido com um facão

Em mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil capturou um homem, de 39 anos, suspeito de espancar e atirar contra a própria mulher em Araguacema. A detenção ocorreu nesta quinta-feira, 14, e o crime de tentativa de feminicídio tem registro do início do ano, no dia 3 de janeiro, quando a vítima teria passado quase dois dias fugindo do agressor em uma área de mata f...