Vida Urbana Após uma semana, tendas do carnaval de Dianópolis voltam a ser atingidas por chuva forte e ventania Estrutura deve ser utilizada para a programação prevista para começar na próxima sexta-feira, 17

Três dias antes do início da programação do “DianoFolia”, o carnaval realizado pela prefeitura de Dianópolis, a estrutura mais uma vez ficou danificada por chuva forte e ventania registradas na tarde desta terça-feira, 14. Imagens feitas por moradores mostram as tendas sendo levantadas pela ventania no momento da chuva. Não há informações se houve feridos, mas é ...