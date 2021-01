Vida Urbana Após um dia do Vacinômetro, número disponibilizado sobre imunizados dobra de 3 mil para 6,9 mil Dados são disponibilizados pelas secretarias municipais da saúde são incluídos no site pela Saúde Estadual

Um dia após a divulgação do Vacinômetro da Covid-19, disponível dentro do portal do Integra Saúde Tocantins, o número de vacinados confirmados pelos Municípios à saúde Estadual duplicou. Neste sábado, 30, o portal mostra que das 33.687 doses da vacina enviadas, 6.994 foram aplicadas. Em percentual, o índice é de cerca de 20%. Na sexta-feira, 29, o número divulgado j...