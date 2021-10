Vida Urbana Após um ano de investigações, Operação Drive Thru indicia 20 suspeitos de roubar motoboys Também houve recuperação de várias motocicletas tomadas em assaltos; dos indiciados sete estão presos e outros três foragidos

A Operação Drive Thru, deflagrada pela Polícia Civil, finalizou com o indiciamento de 20 suspeitos de roubar motoboys em Araguaína. A ação da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), que durou ao longo de um ano, teve por objetivo apurar uma série de roubos à mão armada praticados contra motoboys em setores diversos da cidade do Norte do Estado. Conforme a Polí...