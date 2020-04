Vida Urbana Após troca de tiros, suspeitos conseguem escapar da polícia em Porto Nacional PM abordou ocupantes de um carro que teria sido roubado em Silvanópolis e que reagiram a ação com tiros

Na noite de sexta-feira, 17, em Porto Nacional, a Polícia Militar trocou tiros com suspeitos que estavam em um carro roubado do município de Silvanópolis. A PM disse que ao realizar o patrulhamento no setor Tropical Palmas, viu um carro semelhante ao que tinha sido roubado, a partir disso uma perseguição foi iniciada. Segundo informações do G1 Tocantins, quando...