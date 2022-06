Vida Urbana Após três meses em queda, internações por Covid-19 sobem 391% no mês de junho De 37 pacientes em março, as admissões em hospitais em razão da doença subiram para 54 no mês; 48% do total de mortes pela doença ocorreram em leitos hospitalares

Informações do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostram que as internações de pacientes com covid-19 subiram 391% em relação ao total do mês passado. Os dados podem ser conferidos no Portal Integra com a atualização consultada pelo JTo às 14h40 desta quinta-feira, 30. O mês de junho é o terceiro com ma...