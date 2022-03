Em 25 de setembro de 2017, uma picape do município de Taguatinga, sudeste do Tocantins atropelou e o casal de agricultores Luiz Adão Ribeiro Lopes, 45 anos, e Cecília Pereira de Oliveira, 38 anos, moradores do assentamento Brejo Verde.

Marido e mulher trafegavam na TO-050, na altura do Km 8, e a camionete, que trafegava no mesmo sentido de Silvanópolis para Porto Nacional, os surpreendeu com a batida por trás. Com o impacto, a mulher foi carregada por 38 metros no capô da caminhonete até ser arremessado no asfalto e morreu no local.

O viúvo e os cinco filhos do casal, incluindo crianças e adolescentes, processaram o município, em junho de 2018, em busca de indenização por danos materiais, danos morais e pensão. A idade dos filhos era de 4 anos, 16, 18, 20 e 21 anos.

A família gastou R$ 4,6 mil despesas com o funeral e sepultamento, valor que incluiu na ação na qual pede, também, uma indenização de R$ 200 mil para cada membro da família. Outro pedido é uma pensão mensal, de dois terços do salário mínimo, para os filhos até que completem 25 anos e até 75 anos para o viúvo. Um laudo apontou a culpa do motorista.

Na terça-feira, 8 de março, o juiz Elias Rodrigues dos Santos sentenciou o caso. O magistrado concordou que ficou “comprovado a contento a existência de dano moral aos autores” diante de todo “mal infligido ao estado ideal ou natural das pessoas, resultando mal-estar, desgostos, aflições, humilhações, interrompendo-lhes o equilíbrio psíquico”. De acordo com o juiz, esses fatores constituem “causa suficiente para a obrigação de reparar o dano, mesmo que exclusivamente moral”.

E decidiu que a vida da mulher agricultora, de 38 anos, vale R$ 3 mil para cada parte que foi à Justiça: o viúvo e os filhos.

Ao decidir, o juiz afirma que a indenização deve te “significado econômico” para quem causou, mas não pode ser “tão elevado ao ponto de proporcionar vantagem desmedida à vítima”. Para o juiz, diante das condições pessoais do município (ofensor) e da família (ofendida), o grau de culpa do município, a extensão do dano e sua repercussão, o valor é justo porque “homenageia” os princípios da “razoabilidade e proporcionalidade”.

A família vai recorrer.