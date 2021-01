Vida Urbana Após três anos, CCZ de Gurupi realiza Campanha de Vacinação Antirrábica Imunização dos animais começou nesta quarta na zona rural

A Campanha de Vacinação Antirrábica em Gurupi começou nesta quarta-feira, 27, com a vacinação dos animais da zona rural. Os profissionais do Centro de Controle (CCZ) já percorrem as fazendas para levar a dose e a meta é vacinar 1.617 cães e 1.062 gatos. Conforme o CCZ, essa imunização estava há quase três anos sem acontecer e, com a retomada, a expectativa é de q...