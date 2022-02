Vida Urbana Após suposta ameaça, colégio particular diz que reforçou medidas de segurança da unidade na Capital Em nota, o Colégio Marista de Palmas escreveu que, inclusive, contratou uma empresa terceirizada; suspeitos da ameaça foram apreendidos e presos pela Polícia Civil, que investiga o caso

Após a informação de uma suposta ameaça contra o Colégio Marista de Palmas, a unidade escolar particular publicou uma nota nas redes sociais informando que reforçou as medidas de segurança da escola na Capital. O Marista informou que a segurança do colégio é pauta permanente nas discussões do planejamento do ano letivo “Por precaução, visando a maior segurança da nos...