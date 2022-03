Vida Urbana Após se envolver numa briga familiar, homem de 50 anos é suspeito de provocar a morte da própria mãe Polícia informou que após as investigações, a corporação constatou que antes de chegar ao hospital em busca de atendimento médico, a idosa foi atingida durante uma briga de familiares; um deles (50 anos, filho da idosa) empurrou o genro (26 anos) sendo que este, ao cair, terminou por derrubar a idosa; Em virtude da queda, a vítima sofreu várias fraturas que contribuíram para a morte da vítima já no hospital

A Polícia Civil indiciou um homem de 50 anos de idade por suspeita de ter contribuído com a morte da própria mãe, uma idosa de 75 anos. A senhora morreu no Hospital Regional de Paraíso, cidade distante 60 km de Palmas. Segundo os relatos dos familiares na unidade de saúde, ela estaria com falta de ar em razão de problemas respiratórios e possivelmente Covid-19. N...