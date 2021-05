Vida Urbana Após roubo em comércio, adolescente suspeito é imobilizado quando tentava levar uma moto PM encontrou um revólver com seis munições e produtos que teriam sido roubados

A Polícia Militar apreendeu um adolescente, de 17 anos, após o menor ser imobilizado por populares por ser suspeito de um roubo em comércio de Araguaína. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 20, no Setor Oeste. Com o suspeito, os militares encontraram uma arma de fogo tipo revólver com seis munições intactas, uma gargantilha e um relógio. A PM informou qu...