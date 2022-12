Vida Urbana Após roer 108 caroços de Pequi vencedor do concurso de melhor roedor faturou R$ 1,2 mil Jovem venceu 2º Festival de Pequi em Gurupi ao roer maior quantidade de pequis em 10 minutos

O prêmio de R$ 1,2 mil para o vencedor do concurso de melhor roedor de pequi na categoria masculino, ficou com o jovem Fernando Gonçalves, após competição realizada na noite de sexta-feira, 25, durante o 2º Festival do Pequi em Gurupi. Fernando roeu 108 caroços de pequi e venceu na categoria masculina. Em entrevista ele comemorou a vitória e contou como se esf...