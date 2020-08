Uma reunião entre ciclistas e representantes de órgãos públicos da capital e do Estado acabou resultando num acordo para que o ato” Não me machuque, não me mate. Bike tem vida, tem família", marcado para esta segunda-feira, às 19 horas, não irá mais percorrer a Avenida Teotônio Segurando, entre a Praça dos Girassóis e a Ulbra como estava previsto. Em razão da pandemia, o ato será de forma estática e restrito à praça, onde deverá ser feito um “abraço” simbólico.

Segundo a ata, a decisão saiu após a superintendente da Guarda Metropolitana, Letícia Bordin, repassar que a orientação oficial da Prefeitura de Palmas, é “pela não realização da manifestação por descumprir o decreto de segurança sanitária do município”.

Pelo documento, os ciclistas se comprometeram a manter o distanciamento mínimo de 2 metros, usarão máscaras e álcool em gel durante o ato.

Adriano Coraiola explica o objetivo do movimento. “Queremos demonstrar que em cima de uma bike tem uma vida. Em cima da bike tem uma família esperando em casa”

Além das mortes dos advogados Thiago Germano dos Santos, 34, e Valdonez Sobreira de Lima, 47, atropelados no sábado, o organizador também ressalta que o ato se volta à cultura dó ódio cultivada contra ciclistas na capital.



“Há umas duas semanas teve algumas pessoas falando no Twitter que o hobby delas seria atropelar ciclistas, que se vissem um ciclista à frente vai atropelar, questão de ódio contra ciclista, e não é assim, o ciclista está ali fazendo o esporte dele, está ali se exercitando desestressando do trabalho e tem que ficar preocupado com pessoas que querem machucar ele, que querem matar ele”, conclui.

Participaram da reunião, pelo 1º Batalhão da Polícia Militar o tenente De Souza, comandante da unidade, major Franco e os capitães Irenilton e Alen. Pelo Batalhão de Policiamento de Rodovias e Divisas, o Major Magela, pelo Departamento de Trânsito o agente Matorama, pela Superintendência de Trânsito e Transporte Municipal, a superintendente Valéria Ernestina de Oliveira, e Junia Ferreira e Evandro Souza Teixeira; pela superintendente da Guarda Metropolitana de Palmas Letícia Godinho, a advogada Camilla Miranda do Nascimento, pela OAB e pelos ciclistas Jailton Lopes de Lima, Adriano Coraiola e Marcus Moreira, representantes do movimento.