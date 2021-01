Vida Urbana Após reforma, Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional reabre nesta quarta-feira Estoques de todos os tipos de sangue estão em considerados emergenciais e saúde pede que população faça as doações

As atividades da Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional voltam a partir desta quarta-feira, 20, das 7 às 13 horas. O local estava fechado desde o início de janeiro devido as reformas estruturais no prédio. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES0), com essa estrutura reformada para receber os doadores terão um melhor atendimento. A Saúde ainda reforç...