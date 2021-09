Vida Urbana Após recomendação do MPTO, Município nomeia Thiago Marconi como titular da Saúde òrgão solicitou que a Prefeitura de Palmas revogasse dois dos três atos de nomeação do agente público Thiago de Paulo Marconi

Após o Ministério Público do Tocantins (MPTO) dar um prazo de 48 horas, através de uma recomendação expedida na última terça-feira, 21, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), nomeou o secretário interino da Saúde, Thiago de Paulo Marconi, como titular da pasta. A nomeação, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira, 22, informou que a v...