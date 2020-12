Vida Urbana Após raio danificar sistema de luzes de pista, voos cancelados geram tumulto no Aeroporto de Palmas Passageiros de ao menos três voos tiveram que remarcar suas viagens devido ao problema na madrugada desta sexta-feira; Infraero disse que as luzes da pista foram reestabelecidas às 8 horas e aeroporto voltou a operar normalmente

Após um raio cair nas proximidades do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, em Palmas, algumas lâmpadas do sistema balizamento da pista de pousos e decolagens ficaram inoperantes e voos de partida e de chegada nesta sexta-feira, 18, tiveram que ser cancelados, remarcados e terem as rotas alternadas. O incidente gerou um transtorno no aeroporto já que voos de três empresas a...