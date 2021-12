Vida Urbana Após quase 20 dias, Saúde Estadual divulga Boletim Covid-19 com 856 novos casos e seis mortes Atualmente, o Estado tem 509 pacientes com a doença ativa, já que entre os novos registros muitos já estão curados

Após quase 20 dias sem divulgar dados de casos e mortes da pandemia, a Secretaria Estadual (SES) publicou nesta terça-feira, 28, o 624º Boletim Epidemiológico com 856 novos diagnósticos positivos e seis novas mortes confirmadas para a Covid-19. Os boletins diários estavam sem ser divulgados no Tocantins desde o dia 10 de novembro, quando os sistemas do Ministério da S...