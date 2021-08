Vida Urbana Após problema técnico, Vacinômetro segue fora do ar com previsão de volta somente na quinta-feira Sistema que extrai os dados de imunização foi um dos afetados durante o problema técnico que provocou queima de HDs ainda no domingo, além de falta de internet até a segunda

Os dados do Vacinômetro do Tocantins seguem desatualizados com previsão de normalização somente na próxima quinta-feira, 26. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) disse que devido a um problema técnico, na sala de servidores da pasta, ocorreu a queima de vários HD's, queda no sinal de internet e acesso a diversos sistemas. O problema começou ainda ...