Vida Urbana Após prisão de três em posto de combustível, Polícia apreende drogas em casa usada para o tráfico Durante à tarde a PM prende três pessoas com cocaína e já durante a noite à Polícia Civil encontra drogas na residência alugada, que seria usada para fabricação, armazenamento e distribuição de drogas

Duas ações de combate à criminalidade em Paraíso do Tocantins resultaram na apreensão de maconha, cocaína e crack, além da prisão de três pessoas neste final de semana. Também foram apreendidas R$ 1.476,00, em espécie. A ocorrência começou ainda na tarde deste domingo, 18, com a Polícia Militar e finalizou com a atuação da Polícia Civil já durante a noite. No períod...