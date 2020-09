Vida Urbana Após primeira semana de atuação, Exército, Defesa Civil e Bombeiros se reúnem para afinar trabalhos Demandas diárias serão definidas em reuniões com posterior atuação e fiscalização, quando necessário

Após de uma semana de atuação do Exército Brasileiro no auxílio ao combate dos incêndios florestais no Tocantins, o 22º Batalhão de Infantaria em Palmas junto com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual realizam uma reunião para discutir a ação conjunta dos ambientais e de segurança pública como objetivo de afinar a integração dos agentes ambientais, compartilhar d...