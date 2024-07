Vida Urbana Após polêmicas e mortes em abordagens, PM inicia curso para lidar com pessoas em surto Só em 2024 foram três ocorrências com pessoas baleadas. Em dois casos, as vítimas acabaram morrendo após serem atingidas com vários tiros

A Polícia Militar do Tocantins iniciou nesta quarta-feira (31) a primeira turma do curso de Intervenção em Situação de Emergência Psiquiátrica. A formação foi organizada após pelo menos três abordagens polêmicas a pessoas em situação de surto, em 2024. Em dois casos as vítimas acabaram sendo mortas a tiros por policiais militares. O caso mais recente e mais polêmico foi a morte do caminhoneiro Iranilton da Silva Santos, em Araguaína. A abordagem foi r...