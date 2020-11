Vida Urbana Após polêmica, Estado autoriza mudança da máquina de radioterapia do HGP para o Hospital de Amor Serviço será ofertado na unidade de referência no tratamento oncológico assim que a entidade for habilitada pelo Ministério da Saúde, segundo o Estado; recentemente o presidente do Hospital de Amor falou sobre o assunto

Após polêmica, a máquina de radioterapia adquirida pelo Tocantins, que inicialmente disponibilizaria o serviço no Hospital Geral de Palmas (HGP), será transferida para uma área pública ao lado do complexo do Hospital de Amor. O documento de autorização para essa implantação foi assinado nesta segunda-feira, 9, pelo governador, Mauro Carlesse. A unidade do Hos...